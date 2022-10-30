بو صعب: لاختيار رئيس جمهورية توافقي وبديل تشكيل الحكومة هو الفراغ

دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى "اختيار رئيسٍ جمهورية توافقي"، معلناً أن "مسألة الانتخابات الرئاسية أصبحت من مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه برّي".

وفي تصريحٍ له من قصر بعبدا، أكّد بو صعب رفضه "كل السجالات الحاصلة بين الأفرقاء"، معتبراً أن "بديل تشكيل الحكومة اليوم هو الفراغ"، وأضاف: " علينا ان نُحيد النكد السياسي من أجل مصلحة البلد والحكومة لديها مهلة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل".

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وختم: "بعد سنوات قليلة، سيعرف الشعب اللبناني المؤامرة التي حيكت في عهد الرئيس ميشال عون".