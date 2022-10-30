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لبنان

بالصورة.. علم "حزب الله" يظهر قرب قصر بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2022 | 05:23
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رصدت عدسة "لبنان24" وجود علم "حزب الله" وسطَ جموع المواطنين الذين احتشدوا أمام قصر بعبدا، اليوم الأحد، لمواكبة خروج رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دارته في الرابية، وذلك قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسيّة بعد عهدٍ دام لـ6 سنوات.
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ومنذ ليل أمس، اكتملت التحضيرات أمام القصر الجمهوري الذي شهدَ من الصباح الباكر تواجداً كثيفاً لمناصري "التيار الوطني الحر" وسط انتشار لعناصر الجيش والحرس الجمهوري.

فأمام مدخل القصر، جرى وضع منصّة خاصة سيعتليها عون لإلقاءِ كلمته أمام الحشود الشعبية التي تنتظر هناك لمرافقة الموكب الرئاسي الذي سينتقل إلى الرابية.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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