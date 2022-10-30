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لبنان

تأخيرٌ لتوقيت خروج عون من قصر بعبدا.. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2022 | 05:36
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علِمَ "لبنان24" أن موعد خروج رئيس الجمهوريّة ميشال عون من قصر بعبدا جرى تأخيره نحو ساعةٍ من أجل اكتمال الحشد الشعبي المتواجد في محيط القصر منذ الصباح الباكر. 
إلى ذلك، فقد أفيد بأنّ فرقة الحرس الجمهوري باتت جاهزة لوداع عون من داخل باحة القصر باتجاه المدخل رقم 3 الذي يشهد احتشاد الجماهير. ومن هناك، سيلقي عون كلمةً أمام الحشود قبل المغادرة بالموكب الرئاسي إلى دارتهِ في الرابية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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