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لبنان

إدّعى تعرّضه للسّلب كي يتخلّص من الدائنين!

Lebanon 24
30-10-2022 | 05:38
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اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي - شعبة العـلاقات العامّة أنه "بتاريخ 24-10-2022، ادّعى المواطن: م. ح. (من مواليد عام 1993) تعرّضه لعملية سلب بقوّة السّلاح في محلّة "الميدنة" في خراج بلدة الجرمق – النبطية، حيث أقدم مجهولون على متن سيّارة نوع "نيسان – تيدا" على سلبه مبلغ 80,000 دولار أميركي، بعد أن أطلقوا النار باتجاهه وهدّدوه بالقتل، وفقاً لإفادته".
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إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ومن خلال المتابعة والتحريّات، تبيّن أنّه لم تحصل أي عملية سلب في المحلّة المحدّدة من قبل المدّعي.

من خلال التّوسّع بالتّحقيق معه، ومواجهته بالأدلة التي تُثبت زيف ادّعائه، اعترف أنّه اختلق قصّة تعرّضه للسلب، ليتخلص من مطالبة الدائنين له، بعد ان أنفق المبلغ المذكور الذي كان قد استدانه من عدّة أشخاص وأنفقه.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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