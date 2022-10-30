جميل السيّد: "كلهم أنبياء وأشراف وميشال عون خرّب البلد... ليش؟"

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"كلهم أنبياء وأشراف، و"ميشال عون خرّب البلد"!هكذا كانت معظم النشرات في إعلامنا أمس،هكذا فعلوا بالماضي مع أميل لحود وفريقه،ليش؟لأننا لسنا مثلهم أزلام الزعماء وعبيد المصرف المركزي!صحيحليس ميشال عون ولا غيره نبيّاً،ولكن الشهادة به مرفوضة ممن هو مأجور أو حليف لهذا الفاسد أو ذاك".