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لبنان

جميل السيّد: "كلهم أنبياء وأشراف وميشال عون خرّب البلد... ليش؟"

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:06
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"كلهم أنبياء وأشراف، و"ميشال عون خرّب البلد"!
هكذا كانت معظم النشرات في إعلامنا أمس،
هكذا فعلوا بالماضي مع أميل لحود وفريقه،
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ليش؟
لأننا لسنا مثلهم أزلام الزعماء وعبيد المصرف المركزي!
صحيح
ليس ميشال عون ولا غيره نبيّاً،
ولكن الشهادة به مرفوضة ممن هو مأجور أو حليف لهذا الفاسد أو ذاك".
 
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