جميل السيّد: "كلهم أنبياء وأشراف وميشال عون خرّب البلد... ليش؟"

كلهم أنبياء وأشراف، و"ميشال عون خرّب البلد"!
هكذا كانت معظم النشرات في إعلامنا أمس،
هكذا فعلوا بالماضي مع أميل لحود وفريقه،
ليش؟
لأننا لسنا مثلهم أزلام الزعماء وعبيد المصرف المركزي!
صحيح
ليس ميشال عون ولا غيره نبيّاً،
ولكن الشهادة به مرفوضة ممن هو مأجور أو حليف لهذا الفاسد أو ذاك
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 30, 2022
كلهم أنبياء وأشراف، و"ميشال عون خرّب البلد"!
هكذا كانت معظم النشرات في إعلامنا أمس،
هكذا فعلوا بالماضي مع أميل لحود وفريقه،
ليش؟
لأننا لسنا مثلهم أزلام الزعماء وعبيد المصرف المركزي!