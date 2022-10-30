Advertisement

لبنان

وقائع خروج عون من قصر بعبدا.. هكذا ودّع الرئاسة قبل الانتقال إلى الرابية

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1005637-638027293229128618.jpg
Doc-P-1005637-638027293229128618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر رئيس الجمهوريّة ميشال عون عند الساعة 11.30 صباح اليوم الأحد، القصر الجمهوري في بعبدا إلى دارته في الرابية، وذلك بمواكبةٍ من الحرس الجمهوريّ.
 
وقائع مغادرة القصر
Advertisement
وعند الساعة 11.00 صباحاً، ترك عون مكتبهُ الرئاسي ثم خرج بين ثلةٍ من رماحة القصر إلى المدخل الرئيسي حيثُ صافح المدراء العامين والمستشارين وكبار الموظفين وقائد الحرس الجمهوريّ.
وبعد ذلك، وقف عون أمام العلم اللبناني في باحة القصر، حيثُ عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني. وبعد ذلك، استعرض رئيس الجمهورية كتيبة من حرس الشرف قبيل توجهه نحو المدخل رقم 3 في القصر، حيث سيعتلي منصة أعدت خصيصاً لإلقاء كلمته أمام الجموع الشعبية المحتشدة هناك. 
وبعد ذلك، سيغادر عون القصر الجمهوري بوساطة السيارة الرئاسية التي ستشق طريقها إلى الرابية وسط جموع المحتشدين.
ومنذ الصباح الباكر، احتشدت جموع المواطنين أمام قصر بعبدا لمواكبة عون، وذلك وسط انتشارٍ كثيف لعناصر الحرس الجمهوري والجيش اللبناني في المكان.
وحمل المواطنون العلم اللبناني وراية "التيار الوطني الحر" وصور عون في ظل الأغاني الوطنيّة التي ملأت أرجاء المكان.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2022-10-30
16:37 | 2022-10-30
16:33 | 2022-10-30
16:26 | 2022-10-30
16:22 | 2022-10-30
16:20 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website