إطلاق نار كثيف منذ الصباح في منطقة لبنانيّة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق رصاص كثيف منذ الصباح في منطقة تكريت العكارية، إبتهاجاً بخروج رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا، إضافة إلى توزيع الحلويات على الطرقات.

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