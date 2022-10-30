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لبنان

"أنا بعدني متحمس للرئاسة"... باسيل: "مش ممكن ندعم سليمان فرنجية"

Lebanon 24
30-10-2022 | 07:31
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائي جبران باسيل لدى وصوله إلى دارة رئيس الجمهورية ميشال عون في الرابية إلى أن "بكرا منشوف مين فشّل البلد وأنا بعدني متحمس للرئاسة وكل شي بوقته حلو".
 
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وأضاف: "انا قلت انه مش ممكن ندعم سليمان فرنجية للرئاسة"، لافتاً إلى أن "اهم حليف بالنسبة لنا هو الناس ثم حزب الله". 
 
وتابع قائلأً: "ما ظهر اليوم هو المحبّة بين قائد وشعبه والمهمّ الثبات على المشروع والموقف بمعزل عن المركز والرئيس عون كالقادة الفعليين". 
 
وأردف: "حماية الثروة النفطية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة"، مضيفاً: "الفراغ "بتعِّب" الفارغين وهم يُراهنون عليه والفراغ سيُكلّف البلد ولن يُثنينا عن موقفنا". 
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