بري يتسلم رسالتي عون وميقاتي بشأن حكومة تصريف الأعمال

وبعد ذلك، تسلم بري رسالة من عون موجهة للمجلس النيابي بواسطة رئيسه، يدعو فيها الى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب.

وكان عون وقع اليوم قبيل مغادرته قصر بعبدا إلى دارته في الرابية، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة.

وحمل المرسوم الرقم 10942، ونص على التالي: "إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (ه) من البند /1/ من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".