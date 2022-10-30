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لبنان

عون وقّع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة

Lebanon 24
30-10-2022 | 08:11
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة. وحمل المرسوم الرقم 10942، ونص على التالي: "إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (ه) من البند /1/ من المادة 69 منه، يرسم ما يأتي:
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المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".
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