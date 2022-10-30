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لبنان

مصابة بطلق ناري.. العثور على جثة مواطن في هذه المنطقة

Lebanon 24
30-10-2022 | 08:27
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عثر على المواطن "ز.ع" في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا، جثة في منزله مصابا بطلق ناري من سلاح صيد، وعلى الفور وصلت الجهات المختصة وباشرت التحقيق.
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حاصبيا

عين جرفا

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