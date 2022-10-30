رئيس الوزراء الإسرائيلي زار حقل "كاريش"... ماذا أعلن من هناك عن إتّفاق الترسيم مع لبنان؟

زار رئيس الوزراء الإسرائيليّ يائير لابيد حقل غاز "كاريش"، وأعلن أنّ "اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن لنا الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة".

وأشار لابيد إلى أنّ "حقل "كاريش" يُمثّل مستقبل الطاقة والاقتصاد لإسرئيل".