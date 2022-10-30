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لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي زار حقل "كاريش"... ماذا أعلن من هناك عن إتّفاق الترسيم مع لبنان؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 08:52
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زار رئيس الوزراء الإسرائيليّ يائير لابيد حقل غاز "كاريش"، وأعلن أنّ "اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان سيضمن لنا الاستقرار الاقتصادي لسنوات عديدة".
 
 
وأشار لابيد إلى أنّ "حقل "كاريش" يُمثّل مستقبل الطاقة والاقتصاد لإسرئيل". 
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لابيد: أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش
lebanon 24
30/10/2022 22:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إسرائيل زار حقل غاز كاريش اليوم (العربية)
lebanon 24
30/10/2022 22:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بالنسبة للإسرائيلي كان موقف المقاومة مفاجئًا عندما سمعها تقول وبوضوح ممنوع الاستخراج من كاريش قبل أن يحصل لبنان على كامل حقوقه
lebanon 24
30/10/2022 22:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لبنان لم يقدم أي ضمانات أمنية لإسرائيل ولو كان هناك ضمانات امنية تحت الطاولة لأن لابيد وغيره أظهروها لجمهورهم لانهم بحاجة لذلك
lebanon 24
30/10/2022 22:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لابيد

كاريش

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