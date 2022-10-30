إشكال وتضارب بين سوريين... إليكم ما حصل في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة أبي سمراء - طرابلس، بالقرب من مسجد خديجة بين عدد من السوريين من أصحاب البسطات، وقد تطوّر الى تضارب وسقوط جريح يدعى "م.م" نتيجة تعرضه لاصابة بليغة في رأسه، بعدما تلقى ضربة بعبوة زجاجية، وقد تمّ نقله إلى المستشفى.

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