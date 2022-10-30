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لبنان

ما جديد حريق أنابيب نفط العراق في العبدة؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:25
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تمكنت فرق الصيانة التابعة لمنشآت نفط طرابلس، بالتعاون مع عناصر الإطفاء في مركز ببنين- العبدة في الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباحا في التسريبات النفطية من أنابيب نفط العراق في محلة العبدة.
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وأقفلت الثقوب في الأنابيب بشكل موقت، لحين العمل على استبدال الوصلات المهترئة التي تعتري الأنابيب، السبيل الوحيد لإنهاء خطر هذه التسريبات بشكل جذري.

وتعمل فرق الدفاع المدني حاليا على تبريد حقول القصب المحترقة في محيط هذه الأنابيب، تحوطا وتخوفا من تجدد اشتعال النيران.
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