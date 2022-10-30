لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!

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أعلن المتخصص في الأحوال الجوية الاب إيلي خنيصر عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ الطقس في لبنان والمنطقة ليومي الأحد والاثنين 30 و31 تشرين الاول 2022، سيكون على الشكل التالي:طقس خريفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى صباح يوم الاثنين.بالمقابل تتوجه كتل رطبة متمركزة فوق شمال ليبيا في البحر المتوسط، نحو السواحل اللبنانية والسورية بحيث ستتشكل حالة عدم استقرار بين الاثنين ظهراً ويوم الخميس، تتوزع خلال هذه الفترة الامطار بشكل محلي ومتفرق.لسنا امام منخفض جوّي، بل هي حالة عدم استقرار سوف يتأثر بها لبنان وبعض من مناطق سوريا الغربية وشمال فلسطين، خلال الفترات الممتدة من مساء الاثنين ويوم الثلاثاء ولغاية صباح الخميس على ان يتحول الطقس الى مشمس.امطار محلية وغزيرة احياناً مصحوبة بعواصف رعدية بنسية 85% سوف تتوزع بين الجبال الغربية والشمال والجنوب كدرجة اولى، ومن ثم البقاع، يتخلل هذه الحالة انفراجات واسعة في الطقس.تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الاربعاء المقبل اي بمعدل 3 درجات.هذا وسوف يشهد الاسبوع الثاني من تشرين الثاني تراجعاً بدرجات الحرارة بسبب تمدد الرياح القطبية نحو شمال تركيا، وسيستمر تدفق الكتل الرطبة نحو المنطقة وبالتالي حضور الامطار بشكل لافت خلال القسم الاول من تشرين الثاني.الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 24 نهاراً و 13 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 13على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 7 ليلاًالرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 5 و 15 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1014hpaالرطوبة: 77 %حالة البحر : منخفض ارتفاع الموج، حرارة المياه 27 درجة