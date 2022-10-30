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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع في بخعون

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:39
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تعرضت مركبة من نوع "رابيد" لحادثة انقلاب على مفرق بوليفار مرشد الصمد في بلدة بخعون - الضنية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى الى اصابة 7 أشخاص كانوا بداخلها بكسور وجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسد.
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على الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على اسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.
 
 
وفي وقت لاحقٍ، توفي أحد الجرحى الـ7، وهو من التابعية السورية متأثرا بجراحه في مستشفى السيدة.
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