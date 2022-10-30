جرحى في حادث سير مروّع في بخعون

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تعرضت مركبة من نوع "رابيد" لحادثة انقلاب على مفرق بوليفار مرشد الصمد في بلدة بخعون - الضنية، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى الى اصابة 7 أشخاص كانوا بداخلها بكسور وجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسد.على الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على اسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.