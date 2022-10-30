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لبنان

المرتضى استقبل الامينة العامة للفرنكوفونية الدولية

Lebanon 24
30-10-2022 | 10:13
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وصلت الى بيروت، بعد ظهر اليوم، الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية السيدة loise  mushikiwabo، في زيارة لمدة يومين.

وكان في استقبالها في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.
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وسيفتتح وزير الثقافة بصفته الوزارية وبصفته ممثلا لرئيس مجلس الوزراء برفقة الامينة العامة، المركز الاقليمي للفرنكوفونية عند الساعة 12.30 ظهر يوم غد الإثنين 31 الحالي في شارع المصارف - وسط بيروت.
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