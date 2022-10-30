ماريا غادرت منزل ذويها منذ 3 أشهر ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ماريا وليام محفوظ (مواليد عام ٢٠٠١، لبنانية)التي غادرت منذ /٣/ أشهر منزل ذويها الكائن في محلّة سن الفيل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة سن الفيل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: ٥١١٩٨٩-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.