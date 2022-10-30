برقيّة من جنبلاط إلى رئيس الصين... ماذا في مضمونها؟

Advertisement

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأمين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ مهنئًا بإعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب لولاية جديدة.وجاء في نص البرقية:"يسرني أن أتقدم منكم بالتهاني القلبية الحارة لإعادة انتخابكم مرة جديدة أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني، متمنياً لكم استمرار العطاء والتوفيق في مهامكم في ظل ما يواجهه العالم من ظروف وتحديات صعبة.والتهنئة موصولة إلى اعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر العام على ما تم إنجازه من مقررات وتوصيات تعزز مكانة الصين وخطتها في التنمية والانفتاح وتحقيق العدالة الاجتماعية".