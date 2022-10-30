Advertisement

لبنان

برقيّة من جنبلاط إلى رئيس الصين... ماذا في مضمونها؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1005770-638027460345457927.jpeg
Doc-P-1005770-638027460345457927.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأمين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ مهنئًا بإعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب لولاية جديدة.

وجاء في نص البرقية:

Advertisement
"يسرني أن أتقدم منكم بالتهاني القلبية الحارة لإعادة انتخابكم مرة جديدة أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني، متمنياً لكم استمرار العطاء والتوفيق في مهامكم في ظل ما يواجهه العالم من ظروف وتحديات صعبة.

والتهنئة موصولة إلى اعضاء اللجنة المركزية والمؤتمر العام على ما تم إنجازه من مقررات وتوصيات تعزز مكانة الصين وخطتها في التنمية والانفتاح وتحقيق العدالة الاجتماعية".



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2022-10-30
16:37 | 2022-10-30
16:33 | 2022-10-30
16:26 | 2022-10-30
16:22 | 2022-10-30
16:20 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website