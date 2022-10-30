Advertisement

لبنان

بقرادونيان لعون: تحملت الكثير لكن التاريخ سينصفك

Lebanon 24
30-10-2022 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1005773-638027475989076177.jpg
Doc-P-1005773-638027475989076177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان عبر "تويتر": "فخامة المواطن ميشال عون، تحملت الكثير في السنوات الست الماضية،لكن بالتأكيد سينصفك التاريخ، جنرالا حمل الوطن على أكتافه حتى النهاية" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام أمام منزل غادة عون.. هذا ما جرى
lebanon 24
30/10/2022 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن أدخل بأي جدل مع فخامة الرئيس عون بشأن وقائع ملف تشكيل الحكومة
lebanon 24
30/10/2022 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مروان حماده: ليس لدي عقدة الرئيس عون وأنا كنت قد صوت ضده في السابق وليس لدي عقدة ميقاتي فأنا لم أسمه ولم أعطه الثقة (LBCI)
lebanon 24
30/10/2022 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: عون يُفسّر الدستور على مزاجه وردّ ميقاتي بشأن الحكومة في محلّه
lebanon 24
30/10/2022 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24

بقرادونيان

عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2022-10-30
16:37 | 2022-10-30
16:33 | 2022-10-30
16:26 | 2022-10-30
16:22 | 2022-10-30
16:20 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website