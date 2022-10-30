بقرادونيان لعون: تحملت الكثير لكن التاريخ سينصفك

غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان عبر "تويتر": "فخامة المواطن ميشال عون، تحملت الكثير في السنوات الست الماضية،لكن بالتأكيد سينصفك التاريخ، جنرالا حمل الوطن على أكتافه حتى النهاية" .

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