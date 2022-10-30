ريفي والمخزومي والحشيمي وبدر اجتمعوا في دارة البعريني

عقد النواب أشرف ريفي، فؤاد المخزومي، بلال الحشيمي ونبيل بدر، اجتماعا في دارة النائب وليد البعريني، وبحثوا في مختلف الأمور السياسية والحياتية التي تمر بها البلاد، كذلك أكدوا "ضرورة وحدة الصف لناحية مواجهة الاستحقاقات المرتقبة التي باتت ترزح تحت وطأة الفراغ".

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