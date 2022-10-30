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لبنان

ريفي والمخزومي والحشيمي وبدر اجتمعوا في دارة البعريني

Lebanon 24
30-10-2022 | 11:34
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عقد النواب أشرف ريفي، فؤاد المخزومي، بلال الحشيمي ونبيل بدر، اجتماعا في دارة النائب وليد البعريني، وبحثوا في مختلف الأمور السياسية والحياتية التي تمر بها البلاد، كذلك أكدوا "ضرورة وحدة الصف لناحية مواجهة الاستحقاقات المرتقبة التي باتت ترزح تحت وطأة الفراغ".
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