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لبنان

جريح في إشكال وتضارب في صيدا

Lebanon 24
30-10-2022 | 11:43
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اصيب شاب بجروح مختلفة في أنحاء جسده، نتيجة اشكال فردي وقع قرب محمصة ابو دراع في صيدا، تطور الى تضارب. وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الاولي  التابعة لجمعية الشفاء، وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.
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