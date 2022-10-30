جريح في إشكال وتضارب في صيدا

اصيب شاب بجروح مختلفة في أنحاء جسده، نتيجة اشكال فردي وقع قرب محمصة ابو دراع في صيدا، تطور الى تضارب. وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الاولي التابعة لجمعية الشفاء، وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.

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