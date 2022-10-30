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لبنان

ميقاتي: لانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتبيّن من يريد الخير للبلاد ومن يريدُ الشّر

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:19
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أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"النهار" أنّ "المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين"، لافتاً إلى أن "الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً". 
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وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية، يقول ميقاتي: "إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. أنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني". 

وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يُجيب رئيس الحكومة قائلاً: "هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية، وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي، مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي".

إلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه "لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن"، ويختم: "لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ".
 
 

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