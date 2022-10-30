إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!

شهدت بلدة برجا، مساء اليوم الأحد، إشكالاً كبيراً بين عددٍ من أبنائها وآخرين من "الغجر"، ما أسفر عن سقوط 7 جرحى، بحسب ما أفاد مندوب "لبنان24" في إقليم الخروب.

Advertisement



وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ "بعضاً من شبان "الغجر" حاولوا الاعتداء على شابّ من آل سيف الدين من البلدة بعدما طلب منهم التزامَ الهدوء وحلحلة إشكالٍ حصل داخل منزلهم.



وبحسب المصادر، فإنّ هؤلاء الشبان هدّدوا المواطن من آل سيف الدين بالقتل مع أقربائه، ما استدعى تدخلاً من أبناء البلدة المتواجدين في المنطقة.



وفي تلك الأثناء، استقدمَ أحد الشبان "الغجر" آلات حادة، فاعتدى على عدد من الأشخاص ليصيبهم بجروح، الأمر الذي تطوّر إلى إشكال كبير أدى إلى إحراق المنزل العائد للشبان "الغجر". وبحسب المعلومات، فإنّ أحد شبان الغجر أقدم على رمي قارورة غازٍ باتجاهِ بعض أبناء المنطقة في محاولة لتفجيرها بهم. وفي تلك الأثناء، استقدمَ أحد الشبان "الغجر" آلات حادة، فاعتدى على عدد من الأشخاص ليصيبهم بجروح، الأمر الذي تطوّر إلى إشكال كبير أدى إلى إحراق المنزل العائد للشبان "الغجر". وبحسب المعلومات، فإنّ أحد شبان الغجر أقدم على رمي قارورة غازٍ باتجاهِ بعض أبناء المنطقة في محاولة لتفجيرها بهم.



وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، كما أفيد عن توقيف شخصين من "الغجر" للتحقيق معهما.