Advertisement

لبنان

إطلاق قنابل.. ماذا يجري في مزارع شبعا؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1005812-638027581933415017.jpg
Doc-P-1005812-638027581933415017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إقدام العدو الاسرائيلي منذ قليل على إطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء منطقة مزارع شبعا.
 
Advertisement
وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإن إطلاق القنابل جاء من موقع الرّادار.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
7 إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
31/10/2022 04:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد عداد كورونا في لبنان؟
lebanon 24
31/10/2022 04:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/10/2022 04:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزير الطاقة وليد فياض سيرافقني إلى الجزائر غداً للبحث بإمكانية استقدام "الفيول أويل" إلى لبنان
lebanon 24
31/10/2022 04:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مزارع شبعا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-10-30
17:46 | 2022-10-30
17:23 | 2022-10-30
17:15 | 2022-10-30
16:52 | 2022-10-30
16:44 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website