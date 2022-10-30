خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأحد، أنه "سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة ميشال عون وفقاً للأصول".

وفي حديثٍ عبر "الشرق الأوسط"، لفت بري إلى أن "الحكومة مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تُعدّد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر لا يحتاجُ إلى قرار".

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وعن تداعياتِ ما يحصل على صعيد الوضع الداخلي، أكد بري أن "عنوان المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيسٍ للجمهورية لأن الفراغ مرفوض"، مجُدداً نيته بحث إمكانية إطلاق حوارٍ حول الملف الرئاسيّ.