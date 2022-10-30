نحّاس: استقالة الحكومة جاءت بحكم الدستور وميقاتي لم يتحدّ أي أحد

أكّد الوزير السابق نقولا نحّاس أن "استقالة الحكومة جاءت بحكم الدستور وانتخاب برلمان جديد"، معتبراً أن "هذا الأمر لا يحتاجُ إلى مرسوم".

وفي حديثٍ عبر "التلفزيون العربي"، قال نحاس إن "من واجبات المجلس النيابي انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية"، وأضاف: "إلى حين حصول الانتخاب، فإن إدارة المرفق العام ستكون من مهام حكومة تصريف الأعمال".

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وأوضح نحّاس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أنه لم يتحدّ أي أحد، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تجتجع في حال تصريف الأعمال إلا لصرفٍ كبير".

وختم: "الخلاف السياسي لا يُحلّ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وأي جدل آخر هو باطل".