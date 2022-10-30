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لبنان

اشكال واطلاق نار في التبانة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
30-10-2022 | 15:50
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سجل اشكال في منطقة التبانه - ساحة الاسمر بين عدد من الشبان تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء دون تسجيل اصابات.

وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان وعملت على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم بعد فرارهم الى جهه مجهولة
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وأشارت المعلومات الأولية الى ان الاشكال واطلاق النار ناتج عن خلافات مالية.
 
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