اشكال واطلاق نار في التبانة.. اليكم ما جرى

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سجل اشكال في منطقة التبانه - ساحة الاسمر بين عدد من الشبان تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء دون تسجيل اصابات.وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان وعملت على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم بعد فرارهم الى جهه مجهولةوأشارت المعلومات الأولية الى ان الاشكال واطلاق النار ناتج عن خلافات مالية.