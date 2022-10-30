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لبنان

باسيل: بضاعتهم كاسدة مثل وعودهم

Lebanon 24
30-10-2022 | 15:51
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كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر وقال: رئيس الجمهورية وجه كتابا لمجلس النواب لمحاولة تفادي الفراغ الحكومي؛ عدم دعوة رئيس المجلس غداً النواب لجلسة لاتخاذ قرار او اجراء، يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية! اليوضاسيين باعوا بس ما تدفعوا غالي، بضاعتهم كاسدة مثل وعودهم.
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