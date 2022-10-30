الجميّل يستعين بالمادة 74 من الدستور.. هذا ما قاله

استعان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بالمادّة 74 من الدستور اللبناني لحثّ الكتل النيابية للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "المادة 74: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية".

Advertisement