Advertisement

لبنان

اعتصام أمام منزل غادة عون.. هذا ما جرى

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1005852-638027653439026106.jpg
Doc-P-1005852-638027653439026106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من الاشخاص اعتصاماً أمام منزل القاضية غادة عون في الاشرفية، وأطلقوا هتافات ضدها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون عن التشكيلات القضائية: رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب مني تغيير غادة عون فقلت له "ما في مانع" لكن طلبت منه الإنتباه لأن النائب هادي حبيش قال لها "الله لايخليني اذا بخليكي هون" فطلبت منه أن يأخذ إجراءً بحبيش قبل تغييرها
lebanon 24
31/10/2022 04:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من غادة عون إلى رئيس الجمهورية.. ماذا قالت له؟
lebanon 24
31/10/2022 04:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعملية.. شعبة المعلومات توقف سارقي "الاشرفية"
lebanon 24
31/10/2022 04:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر برج حمود باتجاه الاشرفية (التحكم المروري)
lebanon 24
31/10/2022 04:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24

غادة عون

الاشرفية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-10-30
17:46 | 2022-10-30
17:23 | 2022-10-30
17:15 | 2022-10-30
16:52 | 2022-10-30
16:44 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website