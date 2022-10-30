Advertisement

لبنان

جعجع: فريق الممانعة دمّر البلد ومستمر بذلك من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1005853-638027657470326187.png
Doc-P-1005853-638027657470326187.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن فريق الممانعة دمّر البلد ومستمر بذلك من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية بشكل أساسي، مشيراً الى انه لو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل ولكنَّ بعضاً منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسّكه بآرائه.
Advertisement
جعجع وفي حديث عبر "سكاي نيوز" قال: "النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة، وفي حال توحّدنا كلنا كمعارضة عندها يمكن للفريق الآخر تعطيل جلسة او اثنين ولكنه سيعجز عن الاستمرار في ذلك اذ سيظهر حينها انه المعطّل. من هنا على المعارضة ان تتحد على اسم معيّن والا اذا تُركت جماعة الموالاة "على همتها" فسنكون أمام احتمال فراغ طويل."
ولفت الى انه في حال اتحدت المعارضة يمكنها ايصال معوض الى سدة الرئاسة، اذ هناك 20 نائباً منها لم يُحددوا بعد موقفهم و44 صوّتوا له ما يعادل 64 صوتاً، ولكن بعض اطيافها لا يريد الالتزام بشيء ويتحجج بقدرة الفريق الآخر على تعطيل النصاب.
وردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول وجود "مؤامرة" ضد صلاحية رئاسة الجمهورية، دعا جعجع باسيل  الى النزول الى مجلس النواب والتصويت لمرشحه في جلسات الانتخاب بدل الاكتفاء بالورقة البيضاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-10-30
17:46 | 2022-10-30
17:23 | 2022-10-30
17:15 | 2022-10-30
16:52 | 2022-10-30
16:44 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website