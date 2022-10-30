جعجع: فريق الممانعة دمّر البلد ومستمر بذلك من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية

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اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن فريق الممانعة دمّر البلد ومستمر بذلك من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية بشكل أساسي، مشيراً الى انه لو توحدت المعارضة لكنا خرقنا هذا التعطيل ولكنَّ بعضاً منها يرفض التعاون مع أحد بسبب تمسّكه بآرائه.جعجع وفي حديث عبر "سكاي نيوز" قال: "النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة، وفي حال توحّدنا كلنا كمعارضة عندها يمكن للفريق الآخر تعطيل جلسة او اثنين ولكنه سيعجز عن الاستمرار في ذلك اذ سيظهر حينها انه المعطّل. من هنا على المعارضة ان تتحد على اسم معيّن والا اذا تُركت جماعة الموالاة "على همتها" فسنكون أمام احتمال فراغ طويل."ولفت الى انه في حال اتحدت المعارضة يمكنها ايصال معوض الى سدة الرئاسة، اذ هناك 20 نائباً منها لم يُحددوا بعد موقفهم و44 صوّتوا له ما يعادل 64 صوتاً، ولكن بعض اطيافها لا يريد الالتزام بشيء ويتحجج بقدرة الفريق الآخر على تعطيل النصاب.وردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول وجود "مؤامرة" ضد صلاحية رئاسة الجمهورية، دعا جعجع باسيل الى النزول الى مجلس النواب والتصويت لمرشحه في جلسات الانتخاب بدل الاكتفاء بالورقة البيضاء.