7 إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 7 اصابات جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 388 ، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ، أما العدد التراكمي للوفيات فسجل 17".

Advertisement