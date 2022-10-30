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لبنان

7 إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:37
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم  عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 7 اصابات جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 388 ، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة  جديدة ، أما  العدد التراكمي للوفيات فسجل 17".
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