Advertisement

لبنان

حمادة: لا يمكن للوزراء الاعتكاف

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1005857-638027672087326299.jpg
Doc-P-1005857-638027672087326299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب مروان حمادة ان التوقف عن تصريف الاعمال عمل يحاسب عليه القانون ولا يمكن للوزراء الاعتكاف، مشيراً الى ان لا فراغ بل حكومة تصرّف الاعمال.
حمادة وفي حديث عبر الـLBCI قال: "انتهى عهد الرئيس عون ونريد ان ينتهي عهد الحكومة ولكن من دون ان ننتقل الى الفوضى ولذلك.. "تفضّلوا ننتخب رئيس" استمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي"
Advertisement
وأضاف: "لم نعطّل يوما الاسماء المطروحة لاستبدال اي من الوزراء ولم نعط رأياً بالاسماء التي طرحت لاستبدال احد الوزراء وهو كان على خلاف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
 
وتابع: "إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يرفض ابدا الحوار وكتلة اللقاء الديمقراطي أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري ان النائب تيمور جنبلاط سيمثّلها في اللقاءات مع بري، لكن الأزمة اعمق وتتعلق بالميثاق الوطني واتفاق الطائف والسيادة اللبنانية وهوية لبنان وانتمائه".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-10-30
17:46 | 2022-10-30
17:23 | 2022-10-30
17:15 | 2022-10-30
16:44 | 2022-10-30
16:37 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website