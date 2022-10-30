حمادة: لا يمكن للوزراء الاعتكاف

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اعتبر النائب مروان حمادة ان التوقف عن تصريف الاعمال عمل يحاسب عليه القانون ولا يمكن للوزراء الاعتكاف، مشيراً الى ان لا فراغ بل حكومة تصرّف الاعمال.حمادة وفي حديث عبر الـLBCI قال: "انتهى عهد الرئيس عون ونريد ان ينتهي عهد الحكومة ولكن من دون ان ننتقل الى الفوضى ولذلك.. "تفضّلوا ننتخب رئيس" استمعوا من البطريرك وخذوا القليل من الحكمة من الكنيسة والراعي"وأضاف: "لم نعطّل يوما الاسماء المطروحة لاستبدال اي من الوزراء ولم نعط رأياً بالاسماء التي طرحت لاستبدال احد الوزراء وهو كان على خلاف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".