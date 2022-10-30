وقع إشكالٌ كبير في إحدى صالات الأفراح بمنطقة النبطية وذلك خلال حفلٍ للزفاف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

ولفتت المعلومات إلى أن الاشكال حصل بين عائلتين سوريتين، وقد أسفر عن سقوطِ عدد من الجرحى.