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لبنان

جثّة في منطقة بقاعية.. ماذا كُشف عن حالتها وهوية صاحبها؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 17:23
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عُثر، مساء اليوم الأحد، على المدعو "ح.ع." جثة هامدة مصابة بطلق ناريّ في محلّة سهل عمّيق - البقاع.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ القوى الأمنيّة فتحت تحقيقاً بالحادثة التي لم تتكشف ملابساتها بشكل واضح حتى الآن.
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لبنان

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