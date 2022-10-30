جثّة في منطقة بقاعية.. ماذا كُشف عن حالتها وهوية صاحبها؟

عُثر، مساء اليوم الأحد، على المدعو "ح.ع." جثة هامدة مصابة بطلق ناريّ في محلّة سهل عمّيق - البقاع.



وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ القوى الأمنيّة فتحت تحقيقاً بالحادثة التي لم تتكشف ملابساتها بشكل واضح حتى الآن.

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