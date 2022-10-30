اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أنّ "الحديث عن وضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، هدفه خلق مشكلة جديدة"، موضحاً أن "الشروط التي وُضعت لتشكيل الحكومة هي من عطّلت تشكيلها".

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وفي تصريحٍ له عبر قناة "الجديد"، أكد قبيسي عدم وجود أي علاقة لحركة "أمل" بتعطيل تشكيل الحكومة، مؤكداً أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وطرح فكرة الحوار مع جميع الكتل النيابية التي ينتظر موقفها بهذا الشأن".

وفي إطار رده على من وصف بري بـ"الشيطان الأكبر"، قال قبيسي: "الشيطان الأكبر هو من طرد كل الحلفاء من حوله ولم يبق له صديقاً مع نهاية عهده.. الرئيس ميشال عون يخاصم نفسه".

مع هذا، فقد علّق قبيسي على آخر تغريدة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وقال: "هذا النوع من التغريدات هو سبب خراب لبنان، ولو كان هناك نية لتشكيل الحكومة لشُكلت قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا".







