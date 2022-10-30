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لبنان

باريس: على الحكومة الحالية اجراء الاصلاحات

Lebanon 24
30-10-2022 | 23:10
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نقلت مراسلة "النهار" رندة تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ومتابع للأزمة اللبنانية تعليقه لـ"النهار" بقوله ان الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف اعمال، وانه "يتعين عليها بإلحاح ان تجري الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والتي وحدها تخرج لبنان من ازمته الكارثية. كما ان على لبنان والمجلس النيابي الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالانتخاب الرئاسي ضروري كما ان الاصلاحات ضرورية، وهو ما تركز عليه الرئاسة الفرنسية بالنسبة الى لبنان".
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