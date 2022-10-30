ماذا يريد عون أن يبرهن؟

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كتب جان فغالي في" نداء الوطن": ماذا يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من وراء كل هذه الحشود، أن يبرهن؟ إذا كان يريد أن يثبت شعبيته، فإن هذه الشعبية تثبَّتت في صناديق الإقتراع، فلماذا العودة إلى الاختبار؟ إذا كان يريد أن يستعرض عضلاتٍ شعبية، فإنّ هذا الإستعراض أو هذه العراضة متاحان لجميع القوى والأحزاب والتيارات: من «القوات اللبنانية» إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «حزب الله» إلى حركة «أمل» إلى آخرين. فلماذا الإختبار إذا كان القائم به واثقاً من شعبيته؟ أمّا إذا كان الأمر غير ذلك فهناك مشكلة في «التيار».ما هي القيمة المضافة التي أعطيت للرئيس عون أن ينصب انصاره خِيَماً في محيط القصر الجمهوري؟ هل هو تعبير عن نوستالجيا تعود إلى العام 1989 والعام 1990؟ آنذاك كان الجنرال يريد ان يصبح رئيساً للجمهورية، اليوم أصبح رئيساً للجمهورية وأكمل ولايته كاملة، حتى آخر ثانية، فماذا يريد أكثر؟ هل يشعر بعقدة ذنب انه لم يحقق شيئاً مما وعد به؟ هل لهذا السبب رفع شعار «مكمْلين»؟صعب على شخصٍ كالرئيس عون أن يعترف بالإخفاق، فهذا الرجل تجرَّع هزيمتين في حربين: «حرب التحرير» التي لم يتحرر فيها سنتيمتر واحد من الأراضي اللبنانية تحت سيطرة الجيش السوري، و»حرب الإلغاء» التي عجز فيها عن تحقيق هدفه بإلغاء «القوات اللبنانية»، فدمَّر «الشرقية» وألحق خسائر هائلة في الألوية المقاتِلة في الجيش اللبناني.وبعد الهزيمتين، خيبات متلاحقة. فنظرية الـ»ما خلّونا»لا تنطلي على أحد، مَن الذي ما خلَّاك؟ كنت وما زلت الحليف الاول عند الاقوى، «حزب الله»: دعمك في الانتخابات النيابية، و»فوَّزك» في أكثر من دائرة، لكنه خذلك في محاربة الفساد...تتحدَّث عن أنك خُذِلت في ملف النازحين، مَن خذلك؟ أليسوا هم مَن يسيطرون على المعابر غير الشرعية، من حيث يتسلل النازحون؟ مَن يسيطر على المعابر غير الشرعية؟ أليس حليفك «حزب الله»؟حين يُقال إن صهرك جبران باسيل هو شريكك في القرارات الرئاسية، فإن هذا القول يجب ألا يستفزك؟ فمنذ متى يستفزك قول الحقيقة؟ منذ ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة واستقالة حكومة الرئيس ميقاتي ثم إعادة تكليفه، مَن يفاوض الرئيس المكلَّف غير الوزير باسيل؟ساعات وتصبح رئيساً سابقاً، آن لك أن تراجع حساباتك ويومياتك في قصر بعبدا، وأن تسأل: أين أخطأت؟ وأين أصبت؟ مكابرة أن لا تعترف بالأخطاء، ولا يخفف من وقعِ الفشل وعدم الإنجاز، أن يكون العذر «ما خلّونا».ثم، ألا يجدر التوقف ملياً عند واقع هو أنّ من توجّهوا إلى القصر وواكبو العودة، ليسوا إلّا من «التيار الوطني الحر»؟ أين سائر اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب؟