23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل بعد عون: صولد وأكبر!
Lebanon 24
30-10-2022
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": فعلياً، هي لعبة «الصولد». كلّ رصيد ميشال عون وجبران باسيل سيوضع على الطاولة دفعة واحدة. إمّا تحقيق النصر الكامل، أو لا شيء. وفي اعتقادهما أنّ احتمال لا شيء غير وارد، لأنّه اذا لم تنجح خطة ترئيس باسيل، فهو سيتمكن من فرض نفسه صانع الرئيس المقبل، بمعاييره هو لا معايير الآخرين.نظرياً، أنهى «تكتل لبنان القوي» المرحلة الأولى من مبادرته الرئاسية بعدما قام بجولة موسّعة على أبرز الكتل النيابية - باستثناء كتلة «الجمهورية القوية»- عارضاً الوثيقة التي أعدّها بمثابة خريطة طريق للرئيس العتيد.
Advertisement
يقول أحد النواب إنّ مكونات «التكتل» ستعترض على تجميد المبادرة عند عتبة عرضها على الكتل النيابية الأخرى، والاكتفاء بالتصويت بالورقة البيضاء، بانتظار تطور ما لا يزال في المجهول. وفق بعضهم، لا سيما المتحمسين لاختراق الحواجز التي تغلق الدائرة على باسيل بسبب معوقات تتصل به حصرياً، وأبرزها العقوبات الأميركية ورفض القوى السياسية المحلية والاقليمية لترشيحه، ربطاً بالخلافات الشخصية التي تحول بينه وبين تكوين أغلبية داعمة له... وفق هؤلاء، فإنّ الوقت قد حان للبحث بخيارات بديلة، ولا حاجة للتفتيش عن «الكنيسة البعيدة».يقولون إنّه آن الآوان لكي توضع كل السيناريوات على الطاولة، ومفاتحة باسيل بكل الاحتمالات. واذا كانت لديه النية بالترشح لا بدّ من عرض خطّته لتحقيق هذا الهدف. واذا كان تحقيقه مستحيلاً أو صعباً، فلا بدّ من التفكير بطريقة مختلفة، «خارج العلبة».
اذاً، يبدو أنّ هؤلاء بصدد زرك باسيل بالزاوية: إمّا تُعلن ترشيحك وتقنع من حولك بواقعية المعركة وكيفية خوضها، وإمّا اترُك الحلبة لغيرك. والأرجح أنّ الرئيس عون، بإعلانه الأخير يسعى لقطع الطريق أمام هؤلاء وأمام طموحاتهم وهو المتأكد أنّه لو قدّر لهم لانقضوا منذ زمن على باسيل، ولكنه يعرف أنّهم لا يملكون الجرأة على القيام بأي خطوة اعتراضية جدية، وقد يكتفون بالإشارات عن بُعد... ولهذا يلاعبهم كما يلاعب الجميع على طريقته القديمة - الجديدة: صولد!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
09:31 | 2022-10-30
30/10/2022 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
08:30 | 2022-10-30
30/10/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:45 | 2022-10-30
30/10/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-10-31
رسالة عون أول الغيث.. فمن يضبط التصعيد؟
03:50 | 2022-10-31
وزير سابق يكشف.. هل من خوف على الوضع الأمني؟
03:45 | 2022-10-31
الحواط: ما يحصل تمديد للإقامة في جهنم
03:45 | 2022-10-31
هدية ناقصة
03:40 | 2022-10-31
حمادة: بري سيدعو الى جلسة في مهلة أقصاها الخميس
03:31 | 2022-10-31
ميقاتي التقى قائد الجيش ووزير الأشغال.. وهذا ما قاله الأخير عن عملية ترسيم الحدود مع قبرص وسوريا
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 10:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 10:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
31/10/2022 10:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact