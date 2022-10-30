Advertisement

لبنان

مسار من الفشل.. وإلقاء المسؤولية على الآخرين

Lebanon 24
30-10-2022 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1005891-638027924493387822.jpg
Doc-P-1005891-638027924493387822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": غريب أمر بعض السياسيين، المستغربين هذا الخروج الإحتفالي المفتعل للعماد ميشال عون من قصر بعبدا، عشية إنتهاء ولايته الرئاسية، والخطاب الخارج عن الأصول واللياقات والأعراف المعمول بها في مثل هذه المناسبات.
Advertisement
ويبدو أن البعض تناسى طبيعة ذهنية العسكري القادم إلى السياسة من ساحات المعارك الخاسرة، والذي كان في كل مرة يُطلق الشعارات الطائفية الرنانة، ليشد العصب حوله، ويحوّل هزائمه إلى إنتصارات وهمية.
خاض «حرب التحرير» ضد سوريا، وتوعد بتكسير «رأس حافظ الأسد»، وعند إشتداد القصف المتبادل على أحياء العاصمة، لم يتورع عن الكلام من نوع: أن بيروت تهدمت سبع مرات ولا مشكلة إذا تهدمت للمرة الثامنة!
وعندما فشلت حربه ضد حافظ الأسد، إرتدّ إلى شريكه في السلطة في المناطق المسيحية: القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، رغم التفاهمات التي عقداها أواخر أيام عهد الرئيس أمين الجميل.
أطلق «حرب الإلغاء» ضد القوات اللبنانية، التي كانت عملياً حرب إلغاء للمجتمع المسيحي، وحرب تدمير للمناطق المسيحية التي بقيت بعيدة عن أوار الحرب الأهلية خمس عشرة سنة. سقط الآلاف من الشباب المسيحي من الجانبين، وإنتشر الخراب والدمار في المناطق المسيحية الممتدة من بيروت الشرقية حتى كسروان وجبيل والمتن والجرود العالية، وإستمرت المعارك بضعة أشهر دون أن يستطيع «الجنرال» كسر شوكة القوات، ولكن المسيحيين دفعوا الأثمان الغالية من أرواحهم وممتلكاتهم، وهجرة النخب والعائلات برمتها، والتي عُرفت لاحقاً بالهجرة المسيحية الثانية، على إعتبار أن الأولى كانت في بدايات سنوات الحرب الأهلية.
ولم تكن معارك «المتمرد» في قصر بعبدا السياسية أفضل من العسكرية.
عارض ذهاب النواب إلى مؤتمر الطائف للمصالحة الوطنية، والذي أنهى الحرب البغيضة، وأسس لدستور الجمهورية الثانية في عهد الإستقلال. وعندما أعلن النواب عن التوصل إلى إتفاق الطائف بادر عون إلى نسف وإحراق منازل النواب المسيحيين في مناطق سيطرته، مهدداً سلامة نسائهم وأطفالهم، ومانعاً النواب من العودة إلى بيوتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-10-31
03:50 | 2022-10-31
03:45 | 2022-10-31
03:45 | 2022-10-31
03:40 | 2022-10-31
03:31 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website