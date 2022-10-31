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لبنان

فشل وساطة بين فرنجية وباسيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2022 | 02:15
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تسعى قوى سياسية عدة داخل "فريق الثامن من اذار" الى الوصول الى تسوية سياسية ورئاسية بين كل من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وقد بدأت هذه المحاولات قبل أشهر قليلة.

 

في الايام الماضية حصلت وساطة بين الرجلين قادها رئيس تيار التوحيد  الوزير السابق وئام وهاب، فالتقى كلا من باسيل وفرنجية سعيا لانجاح التقارب، الا ان محاولته وصلت الى حائط مسدود في ظل استمرار التباعد في وجهات النظر بينهما.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن الايام المقبلة قد تشهد محاولات جديدة ابرزها تلك التي من المتوقع ان يبدأها "حزب الله" للوصول الى توافق بين الرجلين حول اسم فرنجية او اسم مشترك بين حليفيه، لكن من غير المعلوم ما اذا كان التوتر المتصاعد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر" سيؤثر سلباً على حراك الحزب.

 

 

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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