قيادي في "التيار" يهدد: المقاطعة Appetizer وبعد ما شفتو شي

ما ان انتهى الاحتفال الوداعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا امس، حتى بدأ قياديو "التيار الوطني الحر" واوساطه بالتلويح بالويل وعظائم الامور.

وكان اللافت في هذا الاطار قول مصادر"التيار" ان الحشد الضخم الذي رافق خروج الرئيس من بعبدا إلى الرابية، أمس، يُفترض أن يُفهم منه ما نعنيه عندما نقول إننا لن نسمح لحكومة فاقدة الميثاقية والشرعية أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية".

وفي السياق ذاته اعتبر احد قياديي "التيار" من اصحاب الخلفيات القانونية، "أن مقاطعة بعض الوزراء لجلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما هي سوى "appetizers" (مقبّلات) وأنّ ثمة مفاجآت كبيرة ستحصل على المدى القريب تؤكّد رفض "التيار" لتسلّم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية"، مضيفاً أن "اللعبة لم تنتهِ بعد، وأن الايام المقبلة ستشكّل مرحلة مواجهة فعلية في معركة الفساد".