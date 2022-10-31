هدية ناقصة

بعد إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أن هديته للبنانيين هي انجاز اتفاق ترسيم الحدود، يرى مراقبون أن هدية عون جاءت ناقصة بسبب الأزمات التي وصل إليها لبنان.

في المقابل، يرى آخرون أن اتفاق ترسيم الحدود لم يكن هدية من عون للبنانيين ولكن كان هدية الحرب الروسية-الأوكرانية للبنان، فلولا هذه الأزمة وحاجة أوروبا للغاز لما كان هناك عامل ضاغط يدفع باتجاه حدوث هذا الاتفاق بشكل سريع، معتقدين أن الجهات الدولية لولا حاجتها لهذا الاتفاق في الوقت الحالي لما استعجلت على إنجازه بالأخص الطرف الأميركي الذي لم يكن يرغب أن يحصل الاتفاق في عهد عون.