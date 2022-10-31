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لبنان

ميقاتي التقى قائد الجيش ووزير الأشغال.. وترأس اجتماعا للبحث في موازنة 2023

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:31
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح اليوم في السراي الحكومي.

 

 
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وزير الاشغال

 
 
 

كما إجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال في تصريح: "اجتمعت اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي بناء على القرار الأخير الصادر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.

 

أضاف: "حصل إجتماع في وزارة الأشغال العامة والنقل وكان استكمالا للاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، ووضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيله وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من 15 عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا".

 

وقال: "سأدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادىء مع قبرص وسوريا ولصالح جميع البلدان قبرص، سوريا ولبنان وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني. ولن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف."

 

اجتماع الموازنة

ورأس ميقاتي اجتماعا ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر.

وتم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023.

 
 
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