Advertisement

لبنان

لكل من يرغب بشراء سيارة جديدة.. "الدفع عالـ 1500"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1005968-638028061606679552.jpg
Doc-P-1005968-638028061606679552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم يدخل قرار رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة حيز التنفيذ بعد، الا ان بعض التجار رفعوا الأسعار استنادا لذلك . كما تحدثت معلومات عن ان أصحاب بعض معارض السيارات رفعوا أسعار السيارات لديهم بناء على السعر الجمركي الجديد.

 

رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزي أكد في حديث لـ "لبنان 24" ان "المعارض المُنتسبة للنقابة لم ترفع أسعار السيارات الموجودة لديها، ولا تزال تتعامل على السعر الجمركي القديم أي 1500 ليرة".

 

وكان قزي التقى مؤخرا مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، وبحث معه في مفاعيل تطبيق رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة وتأثيره على قطاع السيارات، واشاد قزي بالنقاش المسؤول والعلمي مع معراوي، مؤكدا أن "الاجتماع كان إيجابيا على ان تليه اجتماعات أخرى لمتابعة المواضيع المطروحة".

 

وقال قزي: "نحن كنقابة لدينا مخاوف عديدة ولاسيما كيف سيسير العمل في حال تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد، كما استفسرنا عن سبب قرار السماح  بادخال السيارات  الكهربائية الجديدة  بدون دفع أي جمرك عليها في حين يتم دفع الرسوم الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة".

 

وتابع: "تطرقنا مع مدير عام وزارة المالية بالوكالة إلى موضوع موازنة العام 2023 وضرورة تعديل بعض الإجراءات الضريبية خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع السيارات، واقترحنا بأن تكون قيمة الدولار الجمركي على السيارات الصغيرة والمتوسطة مقبولة على ان يتم رفع السعر على السيارات الكبيرة تدريجيا".

 

وحذر قزي من "انه في حال لم تتم مساعدة هذا القطاع فسيتوقف بالإضافة إلى كل القطاعات المرتبطة فيه".

 

وعن رفع أسعار السيارات في عدد من المعارض، أكد ان قزي "ان أصحاب المعارض أو مستوردي السيارات لم يرفعوا الأسعار كما يُشاع ومن رفع أسعاره فلا يبيع لأن لا أسواق حاليا بل نحن في حالة ركود ومن أراد شراء سيارة اشترى سابقا".

 

وشدد على ان "الأسعار لا زالت كما هي ولا زلنا نلتزم بدولار جمركي على أساس الـ 1500 ليرة، وأي زبون يدخل حاليا إلى أي معرض مُنتسب للنقابة يشتري على السعر الجمركي القديم".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-31
07:57 | 2022-10-31
07:30 | 2022-10-31
07:25 | 2022-10-31
07:15 | 2022-10-31
07:08 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website