لكل من يرغب بشراء سيارة جديدة.. "الدفع عالـ 1500"

لم يدخل قرار رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة حيز التنفيذ بعد، الا ان بعض التجار رفعوا الأسعار استنادا لذلك . كما تحدثت معلومات عن ان أصحاب بعض معارض السيارات رفعوا أسعار السيارات لديهم بناء على السعر الجمركي الجديد.

رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزي أكد في حديث لـ "لبنان 24" ان "المعارض المُنتسبة للنقابة لم ترفع أسعار السيارات الموجودة لديها، ولا تزال تتعامل على السعر الجمركي القديم أي 1500 ليرة".

وكان قزي التقى مؤخرا مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، وبحث معه في مفاعيل تطبيق رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة وتأثيره على قطاع السيارات، واشاد قزي بالنقاش المسؤول والعلمي مع معراوي، مؤكدا أن "الاجتماع كان إيجابيا على ان تليه اجتماعات أخرى لمتابعة المواضيع المطروحة".

وقال قزي: "نحن كنقابة لدينا مخاوف عديدة ولاسيما كيف سيسير العمل في حال تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد، كما استفسرنا عن سبب قرار السماح بادخال السيارات الكهربائية الجديدة بدون دفع أي جمرك عليها في حين يتم دفع الرسوم الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة".

وتابع: "تطرقنا مع مدير عام وزارة المالية بالوكالة إلى موضوع موازنة العام 2023 وضرورة تعديل بعض الإجراءات الضريبية خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع السيارات، واقترحنا بأن تكون قيمة الدولار الجمركي على السيارات الصغيرة والمتوسطة مقبولة على ان يتم رفع السعر على السيارات الكبيرة تدريجيا".

وحذر قزي من "انه في حال لم تتم مساعدة هذا القطاع فسيتوقف بالإضافة إلى كل القطاعات المرتبطة فيه".

وعن رفع أسعار السيارات في عدد من المعارض، أكد ان قزي "ان أصحاب المعارض أو مستوردي السيارات لم يرفعوا الأسعار كما يُشاع ومن رفع أسعاره فلا يبيع لأن لا أسواق حاليا بل نحن في حالة ركود ومن أراد شراء سيارة اشترى سابقا".

وشدد على ان "الأسعار لا زالت كما هي ولا زلنا نلتزم بدولار جمركي على أساس الـ 1500 ليرة، وأي زبون يدخل حاليا إلى أي معرض مُنتسب للنقابة يشتري على السعر الجمركي القديم".