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لبنان

حمادة: بري سيدعو الى جلسة في مهلة أقصاها الخميس

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:40
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أكد النائب مروان حمادة ان الرئيس نبيه بري سيدعو النواب الى جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مهلة أقصاها الخميس، لافتاً في الوقت عينه الى ان الحكومة ستستمرّ في تصريف الاعمال ضمن النطاق الضيق.
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وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، حذّر حمادة من المقاطعة والتوقف عن تصريف الاعمال لان القانون يحاسب عليهما من خلال اللجوء الى البدائل في تعيين الوزير الرديف، وقال حمادة ان مشاركة الوزير عبدالله بو حبيب والوزير وليد فياض الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فعاليات القمة العربية في الجزائر تدل الا مقاطعة كلية.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال حمادة: "متى هدأت السجالات يرجح العودة الى الحوار او المشاورات، للبحث في مواصفات الرئيس التوافقي بانتظار بلورة قوة دفع دولية بمفاعيل ما شهدناه في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وتحدث حمادة بشكل خاص عن الانتخابات الإسرائيلية، ومدى عدوانية من سيصل، بالإضافة الى الانتخابات الاميركية النصفية وما إذا كانت الإدارة المعتدلة لا تزال قادرة على التدخل الهادئ في الشرق الأوسط.
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