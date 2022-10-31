وزير سابق يكشف.. هل من خوف على الوضع الأمني؟

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شدّد الوزير السابق مروان شربل على ان الدستور يفرض انتخاب رئيس جديد وليس تعيينه، لذلك فواجب النواب بدلاً من البحث عن تسوية، الاجتماع في المجلس الى حين ان يتمكن أحد المرشحين من الوصول الى سدة الرئاسة، ودعا شربل الى تطبيق اتفاق الطائف، وإذا ثمة من لا يريد الطائف فيجب الذهاب الى نظام جديد.وأعرب شربل في حديث لـ"صوت كل لبنان"، عن اسفه لترقب كلمة السر الخارجية عند كل استحقاق، محملاً مجلس النواب بكامل أعضائه بما في ذلك نواب التغيير والنواب الجدد مسؤولية الفراغ.وطمأن شربل الا خوف على الوضع الأمني الذي سيبقى ممسوكاً، معتبراً ان الوضع لا يمكنه ان يسوء أكثر مما هو عليه الان.