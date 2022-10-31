بيان جديد لهيئة ادارة السير و الاليات والمركبات.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت هيئة ادارة السير و الاليات والمركبات عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة اقسام و فروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء و الاربعاء من هذا الاسبوع كما تسلم رخص السير ورخص السوق خلال هذين اليومين،اما بالنسبة للكشف الميكانيكي ، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس و الجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات.