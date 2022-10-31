توقيف 4 أشخاص في الكورة.. هذه تهمتهم

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أعلنت المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلي، أنه وفي إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:ج. م. (مواليد عام 2002)م. م. (مواليد عام 1995)ج. ر. (مواليد عام 2003)ر. ق. (مواليد عام 1999)وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:/1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف./42/ غ. من مادّة الكوكايين./363/ غ. من مادّة الماريجوانا./170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَينميزان رقمي (DIGITAL).مسدس حربي.التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.