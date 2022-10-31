Advertisement

لبنان

توقيف 4 أشخاص في الكورة.. هذه تهمتهم

Lebanon 24
31-10-2022 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1005981-638028079816147611.jpg
Doc-P-1005981-638028079816147611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلي، أنه وفي إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
Advertisement

ج. م. (مواليد عام 2002)
م. م. (مواليد عام 1995)
ج. ر. (مواليد عام 2003)
ر. ق. (مواليد عام 1999)
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

/1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
/42/ غ. من مادّة الكوكايين.
/363/ غ. من مادّة الماريجوانا.
/170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
ميزان رقمي (DIGITAL).  
مسدس حربي.
  التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-31
07:57 | 2022-10-31
07:30 | 2022-10-31
07:25 | 2022-10-31
07:15 | 2022-10-31
07:08 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website